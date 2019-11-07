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Малахов назвал баснословную сумму, которую заработал благодаря ему Первый канал

Впрочем, самому ведущему тоже платили неплохо.

Малахов назвал баснословную сумму, которую заработал благодаря ему Первый канал
YouTube-шоу «Осторожно, Собчак», стоп-кадр.

Андрей Малахов раскрыл финансовые карты Первого канала. На YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!» он признался, что зарабатывал там 3,2 млн рублей в месяц. Больше него получали на тот момент только Ургант и Познер.

Неплохо платят телевизионщики и приглашенным гостям. Например, Эммануилу Виторгану за эфир про рождение дочери канал заплатил почти 2 млн рублей.

Впрочем, телекомпания может себе это позволить, ведь на одной только рекламе в программе «Пусть говорят» она получает огромные доходы.

«Я увидел статью на BBC о том, сколько Первый канал заработал на рекламе в «Пусть говорят», когда я был ведущим. Оказалось, что это 1, 2 млрд долларов. Для меня это было как электрошок. Ну что еще может принести такие деньги?» — сказал Малахов.

Сколько зарабатывает «Россия 1» на его эфирах — осталось неизвестным. Ведущий заявил, что не интересуется этим. Его якобы вообще мало увлекают деньги. Тем не менее известно, что прежний уровень дохода ведущего не понизился. Он и сейчас получает не менее 3 млн рублей в месяц. Это позволяет ему делать дорогие подарки супруге Наталье Шкулевой. Одно только кольцо с бриллиантом в 5 карат, которое он подарил жене на рождение сына, оценивается в 10 млн рублей.

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Андрей МалаховКсения СобчакПрограмма «Андрей Малахов. Прямой эфир»шоу "Осторожно Собчак"
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Малахов назвал баснословную сумму, которую заработал благодаря ему Первый канал
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