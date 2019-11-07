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Киевлянин в упор расстрелял соседей из ружья в ответ на обвинения в воровстве

Соседи хотели уладить с неплательщиком вопрос кражи электричества.

Киевлянин в упор расстрелял соседей из ружья в ответ на обвинения в воровстве
Молодой человек с автоматом Калашникова. Фото: КП/Гусева Евгения

Житель Киева в упор расстрелял наведавшихся к нему соседей из ружья. Мужчине не понравилось, что непрошеные гости стали выяснять с ним вопрос долгов за электричество. Уже несколько лет местный житель не платит за квартиру, а также ворует у соседей электричество. Из-за его многочисленных долгов дом не подключают к системе отопления, соседи злятся, дрожа от холода.

Когда же жильцы собрались и коллективно наведались к неплательщику в гости, тот, без лишних слов, достал автомат Калашникова и начал без разбора палить по людям. На опубликованных в Сети кадрах видно, как мужчина громко заряжает оружие, а на заднем фоне дочь умоляет отца не совершать необдуманных действий. В результате переговоров пострадал 40-летний адвокат — он получил ранение в ногу. Медики спешно доставили его в больницу.

Сейчас силовики задержали нападавшего, отмечает «Ура-Информ». Ему предстоит разбирательство.

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Киевлянин в упор расстрелял соседей из ружья в ответ на обвинения в воровстве
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