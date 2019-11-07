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Стало известно, ради чего Куценко похудел на десять килограммов

Актёр снимается в картине «Любимая».

Стало известно, ради чего Куценко похудел на десять килограммов
Куценко серьезно похудел ради новой роли/http://globallookpress.com/

Актер Гоша Куценко ради съемок в картине «Любимая» похудел на десять килограммов. Отметим, что съемки проходят в окрестностях Судака в Крыму. Они продлятся всю зиму. Лента рассказывает о том, как на российскую военную базу в Сирии приехали журналисты и артисты симфонического оркестра. Отель в какой-то момент захватывают террористы.

Гоша Куценко. Фото
Куценко серьезно похудел/http://globallookpress.com/

Далее по сюжету становится ясно, что одной из журналисток и дирижеру оркестра, которые без ума друг от друга, удалось скрыться от боевиков. Террористы начинают охоту за влюбленными. На помощь им как раз и приходят спецназовцы, одного из которых сыграл Куценко.

Известный актер отметил, что главное во время работы над любой лентой — не обманывать свою интуицию. Играть героев он уже давно привык. С ролями, как правило, Гоша Куценко справляется на отлично.

«Так уж получилось, что отслужил еще при СССР срочную и до сих пор армия не отпускает. На сборы не езжу, вот и отдаю долг Родине ролями в кино», — сказал Гоша Куценко, слова которого приводит «Комсомольская правда».

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Тэги:

Гоша КуценкоКрымСудакФильм "Любимая"
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Стало известно, ради чего Куценко похудел на десять килограммов
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