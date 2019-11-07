Стало известно, ради чего Куценко похудел на десять килограммов

Актер Гоша Куценко ради съемок в картине «Любимая» похудел на десять килограммов. Отметим, что съемки проходят в окрестностях Судака в Крыму. Они продлятся всю зиму. Лента рассказывает о том, как на российскую военную базу в Сирии приехали журналисты и артисты симфонического оркестра. Отель в какой-то момент захватывают террористы.

Далее по сюжету становится ясно, что одной из журналисток и дирижеру оркестра, которые без ума друг от друга, удалось скрыться от боевиков. Террористы начинают охоту за влюбленными. На помощь им как раз и приходят спецназовцы, одного из которых сыграл Куценко.

Известный актер отметил, что главное во время работы над любой лентой — не обманывать свою интуицию. Играть героев он уже давно привык. С ролями, как правило, Гоша Куценко справляется на отлично.

«Так уж получилось, что отслужил еще при СССР срочную и до сих пор армия не отпускает. На сборы не езжу, вот и отдаю долг Родине ролями в кино», — сказал Гоша Куценко, слова которого приводит «Комсомольская правда».