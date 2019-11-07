Почти каждый второй россиянин не прочь вернуть смертную казнь

Почти каждый второй россиянин положительно воспринял бы возвращение смертной казни. Об этом свидетельствуют последние данные опроса, проведенного «Левада-Центром». За последние два года сторонников возврата смертной казни стало больше на 5% — в 2017 году таковых было 44%, в 2019 количество возросло до 49%.

РБК отмечает, что чаще всего за отмену моратория на смертную казнь выступают возрастные люди – чаще всего за жесткую меру наказания высказывались те, кто старше 55 лет, и те, кто находятся в возрастном диапазоне от 40 до 54 лет. Зависит итоговый ответ и от уровня образования – те, кто не имеет высшего образования или обзавелся лишь средним, выступают за умерщвление преступников чаще, чем выпускники вузов.

Эксперты уверены – уровень агрессии в обществе возник после ряда резонансных нарушений – так, в Саратове ранее неоднократно судимый Михаил Туватин задушил 9-летнюю девочку за гаражом, а в Нарьян-Маре наркозависимый Денис Поздеев убил шестилетнего спящего мальчика, потому что голоса в голове обещали ему вечную жизнь.