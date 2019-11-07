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Богомолов наградил Собчак несексуальным прозвищем

По словам светской львицы, любящий муж не собирается переделывать ее.

Богомолов наградил Собчак несексуальным прозвищем
Богомолов придумал Собчак прозвище/http://globallookpress.com/

Телеведущая Ксения Собчак в сторис Instagram во время празднования своего дня рождения заявила подругам, что супруг режиссер Константин Богомолов придумал для нее необычное прозвище.

Ксения Собчак и Константин Богомолов. Фото
Богомолов придумал кличку Собчак/http://globallookpress.com/

«Он сказал: «Ты – классная. Ты прекрасный верблюд». Сказал, что не собирается переделывать меня в арабского жеребца. Я для него прекрасна с двумя горбами и желанием плеваться», — заметила светская львица, которая всегда самоиронична и любить посмеяться над собой.

Между тем сама Собчак мужа в соцсетях называет исключительно солнцем и гением. Шутливых прозвищ она для него пока не придумывала.

Напомним, что Собчак и Богомолов сыграли пышную свадьбу два месяца назад. Поговаривали, что причиной стала беременность светской львицы. Журналисты много писали, что у звезды появился небольшой животик. Впрочем, со временем стало ясно, что звёздная пара пока не ждёт прибавления в своем семействе. Сейчас Собчак и Богомолов безумно счастливы в обществе друг друга. К примеру, день рождения телеведущей они справили в Сорренто.

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Тэги:

ИталияКонстантин БогомоловКсения СобчакМатильда ШнуроваСорренто
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Богомолов наградил Собчак несексуальным прозвищем
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