НОВОСТИ

Кристиан Бэйл не сдержал свое обещание и теряет вес на глазах

Ранее он зарекался, что больше никогда не пойдет на эксперименты с весом ради работы.

Кристиан Бэйл не сдержал свое обещание и теряет вес на глазах
Кристиан Бэйл похудел на 18 кг ради роли ФОТО: кадр из видео

Американский актер Кристиан Бейл похудел ради роли в фильме «Ford против Ferrari» на 18 килограммов. Таких рекордных показателей ему удалось добиться всего за месяц. Несмотря на успех, поклонники упрекают своего кумира в том, что не сдержал слово, ведь ранее он зарекался не экспериментировать с весом ради работы.

Здесь ситуация иная, попытался оправдаться актер. Он играет роль автогонщика-чемпиона Кена Майлза. И сбрасывать вес пришлось хотя бы для того, чтобы поместиться в гоночный автомобиль.

Легендарные машины Бейл аттестовал так: они созданы не «для комфорта», авто «очень твердая».

И несмотря на то, что он «с трудом в нее забирался», съемки дали возможность попробовать на вкус новую жизнь. .

«Наслаждался жизнью и любил, то, что делал», — заключил Бейл.

Он с легкостью подобрал образ для Майлза и вжился в него. Эту работу актер оценил очень высоко и признался, что она стала одной из самых любимых.

Кстати, ранее Кристиан Бейл уже сбрасывал не один десяток кг ради съемок. В 2004 году на яблоках, воде и кофе он смогу потерять 28 кг, а для схемок в фильме «Власть» наоборот прибавил в весе 20 кило, пишет сайт Радио «КП».

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

диетаКристиан Бейлпохудеть
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Кристиан Бэйл не сдержал свое обещание и теряет вес на глазах
Интересно?
Поделись с друзьями: