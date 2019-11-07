Кристиан Бэйл не сдержал свое обещание и теряет вес на глазах

Ранее он зарекался, что больше никогда не пойдет на эксперименты с весом ради работы.

Американский актер Кристиан Бейл похудел ради роли в фильме «Ford против Ferrari» на 18 килограммов. Таких рекордных показателей ему удалось добиться всего за месяц. Несмотря на успех, поклонники упрекают своего кумира в том, что не сдержал слово, ведь ранее он зарекался не экспериментировать с весом ради работы.

Здесь ситуация иная, попытался оправдаться актер. Он играет роль автогонщика-чемпиона Кена Майлза. И сбрасывать вес пришлось хотя бы для того, чтобы поместиться в гоночный автомобиль.

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Легендарные машины Бейл аттестовал так: они созданы не «для комфорта», авто «очень твердая».

И несмотря на то, что он «с трудом в нее забирался», съемки дали возможность попробовать на вкус новую жизнь. .

«Наслаждался жизнью и любил, то, что делал», — заключил Бейл.

Он с легкостью подобрал образ для Майлза и вжился в него. Эту работу актер оценил очень высоко и признался, что она стала одной из самых любимых.

Кстати, ранее Кристиан Бейл уже сбрасывал не один десяток кг ради съемок. В 2004 году на яблоках, воде и кофе он смогу потерять 28 кг, а для схемок в фильме «Власть» наоборот прибавил в весе 20 кило, пишет сайт Радио «КП».