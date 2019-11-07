НОВОСТИ

Выигравшая в лотерею 3,6 млн фунтов семья потратит деньги на лечение кошки

Раньше пара не могла позволить себе оплатить счета ветеринара.

Выигравшая в лотерею 3,6 млн фунтов семья потратит деньги на лечение кошки
Фото: Pixabay.com

Гэвин и Сильвия Одолант-Смит из Лондона довольно часто покупали билеты, не надеясь уже, впрочем, на крупный выигрыш. Но пару дней назад Сильвия как обычно смотрела программу, в которой объявляли счастливые билеты и не могла поверить, что они с мужем выиграли главный приз.

Выигрыш семьи составил 3,6 миллиона фунтов стерлингов. По правилам лотереи они будут получать по 10 000 каждый месяц. Вездесущие репортеры разумеется сразу поинтересовались у счастливчиков, как они собираются потратить деньги.

Ответ их немало удивил — Гэвин и Сильвия намерены потратить приличную сумму на лечение любимой кошки. По их словам, обе кошки Панган и Зия для них не просто питомцы, а члены семьи. Но несколько месяцев назад Пханган серьезно заболела, у нее нашли раковую опухоль, сообщает Metro.

Услуги ветеринара в Британии стоят недешево и пара просто не могла позволить себе оплатить лечение питомца. Теперь они намерена отправить Панган на компьютерную томографию, а затем по решению врача провести их курс терапии.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

выигрышкоткошкалечение ракалотерея
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Выигравшая в лотерею 3,6 млн фунтов семья потратит деньги на лечение кошки
Интересно?
Поделись с друзьями: