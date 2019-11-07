Выигравшая в лотерею 3,6 млн фунтов семья потратит деньги на лечение кошки

Гэвин и Сильвия Одолант-Смит из Лондона довольно часто покупали билеты, не надеясь уже, впрочем, на крупный выигрыш. Но пару дней назад Сильвия как обычно смотрела программу, в которой объявляли счастливые билеты и не могла поверить, что они с мужем выиграли главный приз.

Выигрыш семьи составил 3,6 миллиона фунтов стерлингов. По правилам лотереи они будут получать по 10 000 каждый месяц. Вездесущие репортеры разумеется сразу поинтересовались у счастливчиков, как они собираются потратить деньги.

Ответ их немало удивил — Гэвин и Сильвия намерены потратить приличную сумму на лечение любимой кошки. По их словам, обе кошки Панган и Зия для них не просто питомцы, а члены семьи. Но несколько месяцев назад Пханган серьезно заболела, у нее нашли раковую опухоль, сообщает Metro.

Услуги ветеринара в Британии стоят недешево и пара просто не могла позволить себе оплатить лечение питомца. Теперь они намерена отправить Панган на компьютерную томографию, а затем по решению врача провести их курс терапии.