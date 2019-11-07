Уволенного главврача скандальной миасской больницы заподозрили в коррупции

Больница, по данным некоторых СМИ, три года подряд выигрывала тендеры на аренду медоборудования.

На счету главврача скандальной миасской больницы нашли сразу несколько нарушений. 5 ноября по поручению первого вице-губернатора Ирины Гехт в больницу нагрянула комиссия с проверкой.

По ее итогам в медицинском учреждении было найдено множество нарушений по оказанию медицинской помощи и соблюдению врачебной этики. Чиновники приняли решение уволить главврача Дениса Маханькова – с 7 ноября мужчина больше не занимает свой пост.

Кроме того, выяснилось, что южноуральца подозревают в коррупции. Ura.ru со ссылкой на собственные источники отмечает, что скандальная миасская больница в течение трех лет незаконно выигрывала тендеры на поставку и аренду медицинского оборудования.

Всего учреждению удалось освоить 20 миллионов рублей. Сколько именно было направлено на обеспечение работы самой больницы, не озвучивается. Осуществлять план Маханькову якобы удавалось с помощью матери – та, по слухам, имеет влиятельных деловых партнеров.