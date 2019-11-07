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Машков появится перед зрителями в горностаевой мантии и дорогой короне

В спектакле «Ревизор» он уже во второй раз в своей жизни сыграл Городничего.

Машков появится перед зрителями в горностаевой мантии и дорогой короне
Машков сыграет Городничего/http://globallookpress.com/

Актер Владимир Машков заявил, что он никогда не мечтал об определенных ролях в театре и кино. «Роли либо приходят, либо нет. Тут, как актер, я всегда очень внимательно прислушиваюсь к режиссерам, которые что-то предлагают — им со стороны виднее», — сказал он.

Владимир Машков и Олег Табаков. Фото
Машков пришел на смену Табакову в его театре/http://globallookpress.com/

Отметим, что актеру уже во второй раз посчастливилось сыграть Городничего в спектакле «Ревизор». Первый раз это было в 1991 году в «Подвале» на старой сцене «Табакерки».

Любопытно, что в новой постановке «Ревизора» художественному руководителю театра придется сменить сразу несколько сценических костюмов. На сцене он появится сначала в «горностаевой» мантии. Потом его можно будет лицезреть в короне с драгоценными камнями.

Городничий, как известно, персонаж солидный. Однако Машкову придётся во время спектакля побегать по крутым лестницам. Также он проявит свою физическую силу – будет много подтягиваться. Владимиру Машкову придется даже стрелять из мушкета и махать шашкой, сообщает портал «7 дней».

Напомним, что именно Владимир Машков заменил легендарного актера Олега Табакова в его театре. Теперь он художественный руководитель. При этом, как видно, он и сам обожает, несмотря на высокую должность, играть в спектаклях.

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Тэги:

Владимир МашковОлег ТабаковСпектакль "Ревизор"
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Машков появится перед зрителями в горностаевой мантии и дорогой короне
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