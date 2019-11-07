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«Это жесть!»: Собчак поддержала униженную Малаховым эскортницу

Малахов показал в своем шоу, как Кира Майер соглашается пообщаться с мужчиной за деньги.

«Это жесть!»: Собчак поддержала униженную Малаховым эскортницу
YouTube-шоу «Осторожно, Собчак», стоп-кадр.

Ксения Собчак пожалела героиню программы Андрея Малахова «Рынок шкур. Прямой эфир» Киру Майер. Напомним, в передаче показали кадры, снятые скрытой камерой, как девушка соглашается уединиться с мужчиной за деньги. Опозоренная на всю страну содержанка сбежала прямо с эфира, удалила свой аккаунт в социальных сетях и скрылась вначале в Англии, а потом на Бали.

«Это же жесть, Андрей. Я понимаю, что правда, но жесть. Но представляешь каково ей? Теперь вся страна знает, что она за 145 тыс. рублей готова отдаться какому-то олигарху», — сказала Ксения.

Ведущая даже не исключила мысли, что девушка может наложить на себя руки.

«Я понимаю, что жесть. Но мы же должны как-то предупредить тех, кто берет с таких, как она пример. Это же глобальная проблема провинциальных девчонок, которые смотрят на них и думают: «Блин, ведь она же не училась, ничего не делает, но каждый день другая страна, шмотки и машины. Если мы все будем закрывать глаза и делать вид, что это прикольно, мы потеряем целое поколение, у которого уже смещены все ценности», — сказал Малахов.

Журналист при этом признался, что ему все-таки жалко свою героиню. Извиняться перед девушкой Малахов не посчитал нужным.

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«Это жесть!»: Собчак поддержала униженную Малаховым эскортницу
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