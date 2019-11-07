В Счетной палате посчитали россиян и пришли к неутешительному выводу

Специалисты Счетной палаты РФ посчитали россиян и пришли к неутешительному выводу. Постепенно число жителей страны сокращается, умирают быстрее, чем рождаются.

Прогноз пока не окончательный, а только за шесть месяцев текущего года, но эксперты настроены скептически и уверены, что тенденция к уменьшению сохранится и в дальнейшем. Подобная статистика вот уже четыре года отдаляет Россию от своей цели — достичь устойчивого естественного увеличения населения. Доклад был опубликован на официальном сайте ведомства.

В статистической сводке сказано, что на 1 сентября 2019 года в России проживает 146,7 миллионов человек. Это на 52 тысячи меньше, чем в 2018-м. Увеличение потока миграции перекрывает только 76% потерь.

Еще одна проблема — россиянки стали меньше рожать. За восемь месяцев текущего года на свет появилось на 83 тысячи меньше человек, чем годом ранее. Справедливости ради стоит отметить, что умирать тоже стали меньше, сокращение на 2,7 процента, сообщает сайт Радио «КП».