На Кипре девять обладателей «золотых паспортов» из России заподозрили в мошенничестве

Министр внутренних дел Кипра заподозрил девять граждан России в незаконном получении «золотого паспорта» и лишил их прописки в стране. Правительство Кипра решило осуществить внеплановую проверку лиц, которые в свое время приобретали право на постоянное место жительство в обмен на инвестиции до 2018 года. Результаты оказались неожиданными – выяснилось, что документ был получен незаконно.

Cyprus Times отмечает, что помимо россиян права обладания ценного документа лишатся восемь граждан Камбоджи, пять китайцев, два кенийца, иранец и малазиец. Не исключено, что количество отозванных паспортов будет возрастать, ведь правительство Кипра просит сотрудников полиции и местного комитета взять ситуацию на особый контроль.

Отметим, что «золотой» паспорт в обмен на инвестиции можно получить на Кипре с 2013 года. Человек должен быть готов выложить не меньше 2 миллионов евро на покупку частной недвижимости, четверть этой суммы должна быть потрачена на покупку собственного дома.