НОВОСТИ

На Кипре девять обладателей «золотых паспортов» из России заподозрили в мошенничестве

Все граждане РФ лишились кипрского гражданства.

На Кипре девять обладателей «золотых паспортов» из России заподозрили в мошенничестве
Паспорт гражданина Кипра. Фото: Council of the European Union - PRADO/wikimedia.org

Министр внутренних дел Кипра заподозрил девять граждан России в незаконном получении «золотого паспорта» и лишил их прописки в стране. Правительство Кипра решило осуществить внеплановую проверку лиц, которые в свое время приобретали право на постоянное место жительство в обмен на инвестиции до 2018 года. Результаты оказались неожиданными – выяснилось, что документ был получен незаконно.

Cyprus Times отмечает, что помимо россиян права обладания ценного документа лишатся восемь граждан Камбоджи, пять китайцев, два кенийца, иранец и малазиец. Не исключено, что количество отозванных паспортов будет возрастать, ведь правительство Кипра просит сотрудников полиции и местного комитета взять ситуацию на особый контроль.

Отметим, что «золотой» паспорт в обмен на инвестиции можно получить на Кипре с 2013 года. Человек должен быть готов выложить не меньше 2 миллионов евро на покупку частной недвижимости, четверть этой суммы должна быть потрачена на покупку собственного дома.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

золотой паспортмошенничествоРоссиятуристы
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
На Кипре девять обладателей «золотых паспортов» из России заподозрили в мошенничестве
Интересно?
Поделись с друзьями: