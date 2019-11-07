Малахов признался Собчак, что платил женщинам за секс

На YouTube-шоу «Осторожно, Собчак» Ксения посочувствовала героине одной из программ Малахова Кире Майер. Во время эфира вся страна узнала, что девушка на самом деле зарабатывает не своим блогом, а эскорт-услугами. Кира, сгорая от стыда, выскочила из студии, а потом скрылась за границей.

Собчак обратилась к Андрею Малахову: «Вот представь, что эта девочка выбежала из студии в слезах и пошла на всей этой истории что-то с собой сделала. Такое же реально могло произойти? Слава богу, пока не произошло. Ты думал об этом?»

«Это к вопросу о том, как мы относимся к первой древнейшей профессии», — заявил Малахов. По его мнению, между дамами, стоящими на вокзалах и теми, кто продается богатым мужчинам, особой разницы нет. Только цена. Но упаковка у эскортниц настолько красивая, что молодые девочки не понимают, что это плохо. Ведущий выступил невкусной таблеткой, которая может излечить общество от этой заразы.

Он заявил: «Если капнуть и полистать журнал Tatler, то там процентов 30 начинали…» «С эскортниц!», — подхватила Собчак. А в завершении беседы обличитель-Малахов неожиданно признался, что сам платил женщинам за секс. «Тебе зачем? Ты же звезда?». – искренне удивилась Ксения.