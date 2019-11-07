Редкий сценарий к «Зеркалу» Тарковского уйдет с молотка

Редкий вариант сценарий фильма «Зеркалу» Андрея Тарковского планируют выставить на аукцион. Вместе с ним будут проданы письма из тюрьмы режиссера Сергея Параджанова. Торги состоятся в декабре.

Об этом РИА Новости сообщил эксперт аукционного дома «12й стул» Иван Ефимов.

«Зеркало» стало знаковой работой Тарковского. Фильм-исповедь, который изначально должен был называться «Белый день», вышел на экраны в 1974 году.

Главного героя сыграл Олег Янковский. По сценарию картины он боится потерять любовь и понимание близких и этот ужас постепенно разрушает его. Попытки сохранить семью приводят его в воспоминания детства, именно детские годы должны дать опору и помочь справиться с сомнениями.

Вместе с Янковским в картине снялись Маргарита Терехова, Иннокентий Смоктуновский, Филипп Янковский, Алла Демидова и другие.

Сценарий, который появится на торгах, не совсем обычный. Это авторский экземпляр, между печатными страница прошит чистый лист, чтобы можно было делать пометки.

Ранее «Мосфильм» печатал подобные сценарии малыми тиражами, не более 110 экземпляров. В случае с работой Тарковского, сто были обычными, представляя собой книжный вариант в мягком переплете, а десять — в твердом и с возможностью делать пометки. Они предназначались не только для режиссера, но и для оператора, художника-постановщика и тд.

«Еще одна примечательная особенность лота — это автограф. На страницах имеется подпись, обращенная к Володе. Мы знаем, кто этот Володя, — это очень важный человек в производстве картины, но он попросил себя в каталоге не указывать», — рассказывает Ефимов.

О стартовой цене лота пока не сообщается.

Еще один ценный экземпляр, который будет выставлен на торги — редкие письма советского режиссера Сергея Параджанова. Именно он подарил кинематографу «Тени забытых предков» и «Цвет граната». В свое время Андрей Тарковский поддерживал общение с Параджановым и оказал немалое влияние на его творчество.

Ранее кинорежиссёр Юрий Быков стал гостем программы «Простыми словами» . Он рассказал о своей картине «Сторож», современной кинодраматургии и поделился, что в 90-е работал оператором дискотек, сообщает сайт Радио «КП».