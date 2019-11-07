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«Мышцы будто перестали работать»: Никита Пресняков перенес тяжелейший грипп

Как сказал музыкант, он даже зубную пасту от бессилия мог выдавить только двумя руками.

«Мышцы будто перестали работать»: Никита Пресняков перенес тяжелейший грипп
Никита Пресняков перенес грипп/http://globallookpress.com/

Музыкант Никита Пресняков в Instagram рассказал, что перенес тяжелейший грипп. По его словам, температура 39 у него не спадала три дня. При этом внук Аллы Пугачевой сказал, что раньше с ним подобного никогда не случалось.

«Мышцы будто перестали работать настолько, что я зубную пасту выдавливал двумя руками. Короче рад, что вся жесть позади. Теперь немного хороших новостей. Сегодня приступаю к первым демкам второго альбома моей группы «Multiverse». Ждите сторис», — сказал музыкант.

Напомним, что Никита Пресняков родился в Лондоне от отношений певицы и актрисы Кристины Орбакайте и музыканта Владимира Преснякова. В девяностых годах пара рассталась. При этом звезды сохранили хорошие отношения на долгие годы.

Два года назад Никита Пресняков, который является старшим внуком Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой, женился на модели Алене Красновой. Детей у них пока нет.

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Алена КрасноваКристина ОрбакайтеКристина Орбакайте и Владимир ПресняковНикита Пресняков
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«Мышцы будто перестали работать»: Никита Пресняков перенес тяжелейший грипп
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