Затаил обиду: Малахов, уходя с Первого, написал Эрнсту письмо

Андрей Малахов рассказал на YouTube-шоу «Осторожно, Собчак», как он уходил с Первого канала и тоске по бывшей работе.

По словам телеведущего, он себя чувствовал на Первом не до конца реализованным в рамках амплуа телеведущего. В какой-то момент он решил заняться еще и продюсированием, эту возможность ему предоставил канал «Россия 1».

Прощаясь со своим руководителем Константином Эрнстом, он вручил ему подарок – книгу-раскладушку «Маленький принц», которые тот коллекционирует. А еще написал большое рукописное письмо, где изложил свои мысли по поводу своего будущего и развития телевидения. Увы, но со зрителями шоу своими умозаключениями он не поделился.

Малахов сказал, что больше не скучает по бывшему месту работы, хотя поначалу вздрагивал, когда его водитель поворачивал в другую сторону от привычной улицы Академика Королева.