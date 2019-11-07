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Затаил обиду: Малахов, уходя с Первого, написал Эрнсту письмо

А также подарил книгу «Маленький принц».

Затаил обиду: Малахов, уходя с Первого, написал Эрнсту письмо
YouTube-шоу «Осторожно, Собчак», стоп-кадр

Андрей Малахов рассказал на YouTube-шоу «Осторожно, Собчак», как он уходил с Первого канала и тоске по бывшей работе.

По словам телеведущего, он себя чувствовал на Первом не до конца реализованным в рамках амплуа телеведущего. В какой-то момент он решил заняться еще и продюсированием, эту возможность ему предоставил канал «Россия 1».

Прощаясь со своим руководителем Константином Эрнстом, он вручил ему подарок – книгу-раскладушку «Маленький принц», которые тот коллекционирует. А еще написал большое рукописное письмо, где изложил свои мысли по поводу своего будущего и развития телевидения. Увы, но со зрителями шоу своими умозаключениями он не поделился.

Малахов сказал, что больше не скучает по бывшему месту работы, хотя поначалу вздрагивал, когда его водитель поворачивал в другую сторону от привычной улицы Академика Королева.

«Окружающие люди уважают, любят и ценят меня», — описал журналист свои ощущения от нынешней работы на «России 1».

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Андрей МалаховКонстантин ЭрнстКсения Собчакшоу "Осторожно Собчак"
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Затаил обиду: Малахов, уходя с Первого, написал Эрнсту письмо
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