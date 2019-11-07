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Привет, неустойка: Асмус откажется от роли в новом фильме из-за постельной сцены

При этом актриса отдает себе отчет, что ей придется возместить ущерб.

Привет, неустойка: Асмус откажется от роли в новом фильме из-за постельной сцены
Асмус планирует отказаться от работы в новой картине/http://globallookpress.com/

Актриса Кристина Асмус в эфире шоу Юлии Морозовой заявила, что буквально через неделю у нее должны начаться съемки в новом фильме, но она планирует от них отказаться. Как она сказала, там есть сцены в белье. После критики из-за постельной сцены в картине «Текст» она до сих пор очень переживает и больше подобные роли играть пока не хочет.

Кристина Асмус с мужем. Фото
Асмус очень переживает после выхода «Текста»/http://globallookpress.com/

«Хватит с меня таких сцен. У меня подписан договор, есть обязательства перед студией, и это очень большое кидалово с моей стороны», — сказала супруга юмориста Гарика Харламова.

Как отметила Асмус, если ей не удастся договориться с режиссерами, то она заплатит огромную неустойку за отказ от работы. Сейчас, подчеркивает актриса, она больше думает не о выборе, а о сохранении собственной семьи.

Асмус отметила, что супруг Гарик Харламов ее во всем поддерживает, но она понимает его переживания. Ей дороже любой работы его нервы и репутация. При этом звезда подчеркнула, что у нее встает ком в горле из-за последних событий вокруг ее имени, девушка даже расплакалась в эфире шоу.

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Тэги:

Гарик ХарламовКристина АсмусФильм "Текст"
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Привет, неустойка: Асмус откажется от роли в новом фильме из-за постельной сцены
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