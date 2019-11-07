«Мы зовем его снегирек»: Малахов трогательно воспитывает сына

16 ноября сыну Андрея Малахова Саше исполнится 2 годика. О том, в каких условиях растет малыш, и как о нем заботятся его знаменитые родители, узнала Ксения Собчак.

На YouTube-шоу «Осторожно, Собчак» телеведущая проникла в семейное гнездышко 47-летнего телеведущего и его супруги 39-летней Натальи Шкулевой, издателя российского Elle.

Войдя в дом, Ксения сразу же поняла, что здесь просто обожают своего отпрыска, да и в самой семье царит мир и покой. Дело в том, что входная дверь квартиры вся обклеена сердечками и трогательными записочками, в которых члены семьи выражают свои эмоции по отношению друг к другу. «Лулука», «Снегирек», «Тусилка», — можно прочитать на них.

«Дело в том, что у Сашеньки иногда щечки краснеют, как у Андрея. Поэтому мы зовем его снегирьком», — рассказала Шкулева. «Какие милые интимные подробности!», — пришла в восторг Собчак.

Жена Малахова провела по своей «трешке» ведущую, которая обратила внимание, что в доме очень много игрушек, книг и икон.

Супруга телеведущего рассказала, что их сын характером очень напоминает своего знаменитого отца – растет большим модником. «Как только Саша надевает новую вещь, у него сразу же меняется походка и распрямляются плечи», — заявила она.