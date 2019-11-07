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Дочь Заворотнюк поддержала Чернышева и Навку перед шоу «Аленький цветочек»

Анна пожелала им гладкого льда, вдохновения и теплого зрительского приема.

Дочь Заворотнюк поддержала Чернышева и Навку перед шоу «Аленький цветочек»
Дочь Заворотнюк поддержала Навку и Чернышева/http://globallookpress.com/

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк, которая проходит реабилитацию в одной из подмосковных клиник после двух тяжелых операций, Анна на страничке своей матери в Instagram поддержала олимпийскую чемпионку Татьяну Навку и своего отчима Петра Чернышева. Как известно, именно девушка ведет сейчас страничку своей матери в соцсетях.

«У Татьяны и Петра сегодня первое выступление в рамках московского блока шоу «Аленький цветочек». От всей нашей семьи хотим пожелать им гладкого льда, вдохновения и теплого зрительского приема! Как всегда, держим за вас кулачки и очень любим!» — заявила Анна Заворотнюк.

Отметим, что ранее Татьяна Навка подтвердила онкологическое заболевание у Анастасии Заворотнюк. При этом она сказала, что все средства от ледового шоу «Аленький цветочек» за 10 ноября пойдут в помощь актрисе, а также людям, страдающими подобным заболеванием.

Актриса Анастасия Заворотнюк уже несколько месяцев борется с раком мозга. В прессе было очень много неправдивой информации о состоянии звезды сериала «Моя прекрасная няня». Лишь когда дочь Заворотнюк стала вести страничку своей мамы и публиковать только правдивую информацию истерия в СМИ улеглась. Стало ясно, что актриса болеет, но ее состояние не критическое.

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Дочь Заворотнюк поддержала Чернышева и Навку перед шоу «Аленький цветочек»
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