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Брат Меган Маркл лишил герцогиню короны

Томас Маркл младший давно находится с сестрой в натянутых отношениях

Брат Меган Маркл лишил герцогиню короны
Фото: Globallookpress.com

С семьей Меган Маркл, став членом королевской семьи, практически не ладит. Единственный человек, с которым она сохраняет близкие отношения, ее мать. А вот отец, сводная сестра и младший брат считают герцогиню высокомерной и не упускают случая досадить ей.

На днях брат Меган, Томас Маркл младший, снялся в рекламном ролике пива. По сюжету он ночью в маске проникает в Букингемский дворец, чтобы похитить драгоценности, как вдруг луч его фонарика падает на холодильник с пивом.

Не раздумывая преступник открывает его и берет пару бутылок и в этот момент за его спиной появляется королевский гвардеец. «Именем королевы, бросьте все, что держите в руках», — говорит он. «Да я лучше умру», — отвечает Томас и бежит со всех ног.

В машине его поджидает актриса, загримированная под Меган. «Ну что, достал мне корону?» — спрашивает она. «Нет, но я принес кое-что получше», — говорит Томас и достает пиво.

По данным Express, ролик уже начали показывать на китайском телевидении и в Америке. Вскоре он дойдет и до Соединенного королевства. Образ Меган Маркл, алчущей атрибутов власти, вероятно вызовет негодование со стороны дворца и рекламу могут запретить. Ранее в своих интервью Томас не скрывал своего негативного отношения к сестре и утверждал, что она добилась всего в этой жизни, благодаря отцу, а теперь, став знаменитой, воротит от него нос.

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Брат Меган Маркл лишил герцогиню короны
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