На Аляске за автомобильную парковку можно заплатить едой

Администрация Университета Аляски в Анкоридже удивила своих работников необычным предложением. Теперь за парковку личного авто возле учебного корпуса можно расплатиться продуктами питания.

В объявлении, вывешенном руководством учебного заведения, сообщалось, что еда принимается также в счет уплаты долгов за парковку. Валютой назначили фруктовый джем и арахисовое масло.

Так, две банки по по полкилограмма эквивалентны 10 долларам, три банки 35 и пять банок — 60 долларам. В качестве оплаты принимаются любые фабричные не распакованные продукты с актуальным сроком годности.

Администрация пояснила, что все полученные продукты будут переданы нуждающимся студентам, которым порой не хватает даже на еду, передает Huffpost. Стоит отметить, что сэндвич с арахисовым маслом и джемом считается самым популярным завтраком или перекусом с Соединенных Штатах. По данным нутрициологов, он содержит необходимое количество белков, жиров и углеводов.