Стало известно, где Меган Маркл родит второго ребенка

Члены королевской семьи всегда получают самое лучшее, включая высококлассную медицинскую помощь. Но вот жене принца Гарри, американке Меган Маркл, этого оказалось недостаточно, поэтому второго ребенка она решила рожать под контролем медиков из США.

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Но дело не только во врачах. Герцогиня во время первой беременности поняла, как трудно ей находиться в такие моменты вдали от мамы и близких подруг. Источник во дворце рассказал Express, что к моменту вторых своих родов Меган непременно отправится в Штаты.

«Беременность в Британии без поддержки родных оказалась для нее настоящим испытанием. Поэтому в следующий раз она хочет все сделать по другому, невзирая на королевские правила», — заявил инсайдер.

Стоит отметить, что о беременности пока речи не идет. Во всяком случае, прессе Кенсингтонский дворец об этом не сообщал. Но на днях стало известно, что уже совсем скоро Меган и Гарри отправятся в шестинедельный отпуск в Америку. Как знать, может быть в числе мероприятий запланирован первый поход к врачу.