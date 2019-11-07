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Перейди на Федота: американка не перестает икать в течение 12 лет

Женщина решила отказаться от лечения и продолжить жить как прежде.

Перейди на Федота: американка не перестает икать в течение 12 лет
Фото: Pixabay.com

Икота — явление довольно неприятное. Утешает лишь то, что длится она не долго и обычно проходит за пару минут. Но вот Лиза Грейвз из Линкольна сперва подождала пару минут, затем пару часов, пару дней, пару недели, да так и продолжает икать по сей день.

Икота началась у Лиз в 2008 году вскоре после известий о наступлении беременности. Врачи разводил руками и обещали, что загадочный недуг пройдет вскоре после родов. Но с рождением малышки ничего не изменилось.

Счет пошел на года, миссис Грейвз меняла одного врача за другим, ее папка с обследованиями становилась все более пухлой, но ничего не менялось. Не говоря уже о том, что были испробованы все народные средства. Лиз со смехом признается, что выпила залпом столько воды, что могла бы наполнить небольшую речку.

В конце-концов врачи пришли к выводу, что причиной могу стать микроинсульт, перенесенный на фоне беременности. Лиз предложили лечение, но она неожиданно для всех отказалась.

«У них нет точного ответа, это лишь предположение и поэтому я не буду рисковать и принимать медикаменты. В конце-концов я уже привыкла, а мои дочери и вовсе никогда не знали меня, не икающей», — цитирует женщину Metro.

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Перейди на Федота: американка не перестает икать в течение 12 лет
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