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Одержимый религией Канье Уэст переодел Ким Кардашян в закрытую одежду

Ранее рэпер запретил детям смотреть телевизор и пользоваться косметикой.

Одержимый религией Канье Уэст переодел Ким Кардашян в закрытую одежду
Фото: Globallookpress.com

Чернокожие рэперы обычно грубы и брутальны и похожи скорее на гангстеров, нежели на добрых христиан. Тем не менее один из самых популярных представителей музыкального направления Канье Уэст в последнее время буквально помешан на вере в бога.

В своих интервью рэп-музыкант называл приход к религии своим вторым рождением и новой жизнью. Очевидно он не захотел оставаться в новой жизни один и решил прихватить с собой все семейство.

В среду его жена Ким Кардашян выступая на реалити шоу «Реальность» она пожаловалась, что новое видение мира у мужа приводит к ссорам между ними и однажды дошло даже до драки. Уэст забрал у детей телевизоры, запретил старшей дочери Норт краситься и дошел до стиля самой Ким.

В программе Кардашян заявила, что всегда останется собой и не позволит мужу менять ее, но тем не менее уже на следующий день папарацци поймали пару, направляющуюся на конференцию DealBook в Нью Йорке. Ким была в черном глухом платье в пол, без единого разреза или выреза. Недовольной впрочем она не выгядела. Возможно телезвезда решила внять доводам мужа ради семейного счастья.

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Одержимый религией Канье Уэст переодел Ким Кардашян в закрытую одежду
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