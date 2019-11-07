Щенок динго упал на семью австралийских фермеров с неба

Семья фермеров по фамилии Гини, живущая в австралийском Вандилигонге однажды утром заметила, что животных стало на одного больше. Хозяева были весьма удивлены, когда на их задний двор буквально с неба упал детеныш то ли лисицы то ли какой-то странной собаки.

Разбираться не стали, ведь щенок так жалобно скулили и совсем не выглядел агрессивным. Пара забрала его в дом, напоила, накормила и решила отвезти на осмотр к ветеринару. На приеме у специалиста выяснилось, что подкидыш — чистокровная собака динго.

По словам врача, щенок действительно упал с неба. На его спине осталось несколько глубоких ран, следы от когтей орла или другой крупной хищной птицы. Вероятно охотник не рассчитал свои силы и уронил добычу.

Малыша с необычной судьбой назвали Ванди и отправили в Австралийский фонд динго. Директор заведения Лин Уотсон уверяет, что новый питомец идеально вписался в сложившийся коллектив.

«Он довольно хорошо приручился, но нужно понимать, что он навсегда останется диким животным. Но пока ему нравится это место и нравятся люди, которые заботятся о нем», — цитирует Уотсона Foxnews.