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«Я была слишком худой»: Кристина Агилера потрясла фигурой плюс-сайз

38-летняя заменитость подчеркнула пышные формы откровенным нарядом.

«Я была слишком худой»: Кристина Агилера потрясла фигурой плюс-сайз
Фото: Globallookpress.com

Звезда нулевых, вечная соперница Бритни Спирс Кристина Агилера резко изменилась после рождения дочери. Всегда тонкая и хрупкая певица обзавелась пышными формами, которые с удовольствием подчеркивает открытыми сценическими костюмами.

Во время своего последнего концерта в Дублине Агилера шокировала зрителей новым нарядом. Она вышла на сцену в прозрачном боди с эффектом обнаженного тела, усыпанном стразами и серебряных ботфортах.

В обсуждении в Сети некоторые фанаты отметили, что модельная фигура Кристина осталась далеко в прошлом, а привычка надевать минимум одежды осталась. Сама же исполнительница с гордостью носит новый размер. В своем недавнем интервью она призналась, что очень рада изменениям в своей внешности.

«Я была очень худой слишком долго. Мне нравится, что теперь я другая, мне нравится ощущать себя больше. Я ощущаю счастье всей своей кожей и довольна абсолютно всем. Мой парень любит мое тело и я сама люблю свое тело», — цитирует певицу The Sun.

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Кристина Агилераплюс-сайз
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«Я была слишком худой»: Кристина Агилера потрясла фигурой плюс-сайз
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