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«Будут пускать тараканов на сцену — не пугайтесь»: В Театре на Малой Бронной попытались сорвать спектакль

Художественный руководитель Константин Богомолов предполагал возможные провокации.

«Будут пускать тараканов на сцену — не пугайтесь»: В Театре на Малой Бронной попытались сорвать спектакль
Константин Богомолов. Фото: Анастасия Плешакова/КП

В Театре на Малой Бронной во время показа спектакля по Владимиру Сорокину радикалы попытались устроить провокацию. Как сообщает один из Telegram-каналов, нарушители проникли в зал под видом зрителей. 

Интересно, что художественный руководитель театра Константин Богомолов догадывался о том, что провокации возможны. Перед спектаклем он вышел на сцену и предупредил: «Если будут пускать тараканов на сцену или кричать «позор!» — не пугайтесь». 

Напомним, Константин Богомолов стал художественным руководителем Театра на Малой Бронной в июне 2019 года.

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Константин БогомоловСкандалспектакльТеатр на Малой Бронной
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«Будут пускать тараканов на сцену — не пугайтесь»: В Театре на Малой Бронной попытались сорвать спектакль
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