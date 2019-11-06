«Будут пускать тараканов на сцену — не пугайтесь»: В Театре на Малой Бронной попытались сорвать спектакль

В Театре на Малой Бронной во время показа спектакля по Владимиру Сорокину радикалы попытались устроить провокацию. Как сообщает один из Telegram-каналов, нарушители проникли в зал под видом зрителей.

Интересно, что художественный руководитель театра Константин Богомолов догадывался о том, что провокации возможны. Перед спектаклем он вышел на сцену и предупредил: «Если будут пускать тараканов на сцену или кричать «позор!» — не пугайтесь».

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Напомним, Константин Богомолов стал художественным руководителем Театра на Малой Бронной в июне 2019 года.