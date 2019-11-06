Вышел трейлер фильма о тайнах Ватикана

В новом проекте о закулисье католической церкви снялись Энтони Хопкинс и Джонатан Прайс.

В Сети появился официальный трейлер нового фильма «Два папы», который представил стриминговый сервис Netflix. Картина расскажет об избрании Папы Франциска, занявшего престол Ватикана вместо ушедшего Бенедикта XVI. Непростые отношения понтификов друг с другом и миром стали основной ленты.

Главные роли в фильме исполнили Джонатан Прайс и Энтони Хопкинс. Сценарий написал Энтони МакКартен, известный как автор картин «Богемская рапсодия» и «Вселенная Стивена Хокинга». А режиссером выступил Фернанду Мейреллиш, чья самая известная работа — «Город бога».