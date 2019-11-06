НОВОСТИ

Вышел трейлер фильма о тайнах Ватикана

В новом проекте о закулисье католической церкви снялись Энтони Хопкинс и Джонатан Прайс.

Вышел трейлер фильма о тайнах Ватикана
Энтони Хопкинс. Фото: GlobalLookPress

В Сети появился официальный трейлер нового фильма «Два папы», который представил стриминговый сервис Netflix. Картина расскажет об избрании Папы Франциска, занявшего престол Ватикана вместо ушедшего Бенедикта XVI. Непростые отношения понтификов друг с другом и миром стали основной ленты.

Главные роли в фильме исполнили Джонатан Прайс и Энтони Хопкинс. Сценарий написал Энтони МакКартен, известный как автор картин «Богемская рапсодия» и «Вселенная Стивена Хокинга». А режиссером выступил Фернанду Мейреллиш, чья самая известная работа — «Город бога». 

 

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Вышел трейлер фильма о тайнах Ватикана
Интересно?
Поделись с друзьями: