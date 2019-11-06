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Шик, блеск, красота: Малахов подарил жене кольцо за 10 миллионов

Изюминка ювелирного изделия – бриллиант в 5 карат.

Шик, блеск, красота: Малахов подарил жене кольцо за 10 миллионов
YouTube-шоу «Осторожно, Собчак», стоп-кадр

Ксения Собчак во время визита домой к Андрею Малахову для записи своего шоу обнаружила на руке его супруги красивое кольцо с внушительным бриллиантом. Естественно, ведущая задала вопрос его жене о стоимости ювелирного изделия.

Наталья Шкулева откровенно ответила, что муж в честь ее дня рождения раскошелился на 10 млн рублей. А бриллиант в изделии хоть и не самый крупный (всего-то в 5 карат), но очень хорошей огранки и качества. «Андрей мне дарит очень много украшений», — похвасталась щедростью супруга Наталья.

Избранница телеведущего назвала своего мужа «шмоточником» и «модником». Впрочем, почему нет? Ведь зарабатывает Андрей более 3 млн рублей в месяц. Может себе позволить.

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Андрей Малахов
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Шик, блеск, красота: Малахов подарил жене кольцо за 10 миллионов
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