Шик, блеск, красота: Малахов подарил жене кольцо за 10 миллионов

Ксения Собчак во время визита домой к Андрею Малахову для записи своего шоу обнаружила на руке его супруги красивое кольцо с внушительным бриллиантом. Естественно, ведущая задала вопрос его жене о стоимости ювелирного изделия.

Наталья Шкулева откровенно ответила, что муж в честь ее дня рождения раскошелился на 10 млн рублей. А бриллиант в изделии хоть и не самый крупный (всего-то в 5 карат), но очень хорошей огранки и качества. «Андрей мне дарит очень много украшений», — похвасталась щедростью супруга Наталья.

Избранница телеведущего назвала своего мужа «шмоточником» и «модником». Впрочем, почему нет? Ведь зарабатывает Андрей более 3 млн рублей в месяц. Может себе позволить.