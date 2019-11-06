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Дамский угодник: Барац был замечен с женой после новостей о разводе

Пара «засветилась» в компании Нино Нинидзе и Максима Виторгана во время поездки в Стамбул.

Дамский угодник: Барац был замечен с женой после новостей о разводе
Леонид Барац с женой Анной Моисеевой. Фото: Лариса Кудрявцева/ЭГ

Несколько дней назад в прессе появилась новость о том, что актер Леонид Барац развелся со своей женой. По сообщениям СМИ, расставание с Анной Моисеевой случилось по причине того, что пара проживала в разных странах. Пикантности ситуации добавляла новость о том, что Барац якобы соблазнил девушку режиссера Романа Каримова, о чем тот написал в своем микроблоге. 

Леонид Барац с женой
Леонид Барац с женой. Фото: instagram.com/ninosha13

Несмотря на это, пару увидели вместе. Пользователи обратили внимание на то, что Леонид и Анна наслаждаются прогулкой по достопримечательностям Стамбула вместе с Максимом Виторганом и его девушкой Нино Нинидзе. Их увидели в «сторис» Нинидзе. 

Напомним, Леонид Барац начал отношения с Анной Моисеевой, еще когда был официально женат на первой супруге — актрисе Анне Касаткиной. С ней у актера двое общих детей — Елизавета и Ева. 

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Дамский угодник: Барац был замечен с женой после новостей о разводе
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