Губа не дура: 1 млн 800 тысяч заплатил Малахов Виторгану за эфир о дочери

Андрей Малахов в рамках YouTube-шоу «Осторожно, Собчак» рассказал о баснословных гонорарах, которые платят телеканалы своим звездным гостям. Как оказалось, самым крупным заработком за участие всего лишь в одном проекте может похвастаться Эммануил Виторган, которому «Россия 1» выложила 1 млн 800 тысяч рублей.

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Актер за эти деньги рассказал на ТВ о рождении дочери Этель. Отметим, что, по слухам, как раз около 2 млн рублей артист потратил в дальнейшем на сурмаму для младшей наследницы Киры.

Услышав сумму, Собчак обомлела: «Да ладно? Ты шутишь? Больше, чем Диане Шурыгиной?». На это ведущий ответил: «Извини меня, Диане Шурыгиной за первую программу заплатили 10 000 рублей». По словам Малахова, ее миллионные гонорары не более чем миф. К нему на YouTube-канал она и вовсе приходила бесплатно.

Также в числе тех, кому заплатили кругленькие суммы за эфиры, ведущий назвал Сергея Зверева с передачей о его конфликте с сыном. «Нужно отдать должное Сергею Звереву. Ему поступали гораздо более выгодные предложения от других телеканалов, в несколько раз выше. Но поскольку мы знакомы много лет, он пошел именно ко мне», — сказал Андрей Малахов.