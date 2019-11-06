«Буду пограничной собакой!»: умер актер и писатель Лев Аннинский

Трагическая новость из мира публицистики и поэзии — сегодня стало известно о смерти Льва Аннинского. Печальные известия на своей личной странице в социальной сети Facebook разместил телеведущий Александр Архангельский. Он рассказал, что прощание состоится 8 ноября в Малом зале Клуба писателей Центрального Дома литераторов, в 12 часов.

Александр также отметил, что Лев был известен не только как узкоспециализированный критик, но также знали его и широкие массы. Именно Лев, по словам Архангельского, одним из первых в своем поколении научился ставить правильные слова в нужном порядке.

Помимо работы на поприще критика, Лев также был известен своими фильмами, которые чаще всего показывали на телеканале «Культура». Не стоит забывать, что была у Льва Аннинского и заслуженная статуэтка «Тэфи».

А самое главное, что в этом фильму «Подкидыш» исполнилось 80 лет. В ней совсем еще молодой мальчик Лев Аннинский сыграл эпизодическую роль и произнес диалог, написанный Агнией Барто. Девочка спрашивает у нашего героя, кем он хочет быть, когда вырастет? Мальчик сначала отвечает, что танкистом, потом пограничником, а после останавливает свой выбор на пограничной собаке.