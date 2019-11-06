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Секс в детдоме: в Челябинской области забеременели три несовершеннолетних девочки

Следственный комитет уже заинтересовался странным совпадением.

Секс в детдоме: в Челябинской области забеременели три несовершеннолетних девочки
Новорожденный в роддоме. Фото: Маковеева Светлана/Архив "КП"

Необычный всплеск рождаемости обнаружился в совсем несвойственном месте — детский дом в Чесменском районе, что в Челябинской области, оказался в центре скандала. Сразу три воспитанницы заведения рассказали о своей беременности, всем девочкам еще нет восемнадцати лет — двум будущим мамам по шестнадцать, а третьей семнадцать лет.

В детский дом уже направили специалистов из министерства социальных отношений, которые должны будут проверить, качественно ли проводится воспитательная работа в детском доме. Директор уже получила строгий выговор и в зависимости от результата проверок может покинуть занимаемую должность.

Как сообщает издание «Комсомольская Правда», одна из девушек уже даже успела выйти замуж.

По словам представителя министерства социальных отношений Челябинской области, все три девушки уйдут жить в семьи к своим мужьям. И если у одной из них муж точно есть, то откуда взялись супруги еще у двух девушек остается покрыто тайной.

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Секс в детдоме: в Челябинской области забеременели три несовершеннолетних девочки
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