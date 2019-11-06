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Трагедия Наташи Королевой: после скандала с интимными фотографиями певица потеряла ребенка

Спустя много лет певица наконец-то рассказала о сокровенном.

Трагедия Наташи Королевой: после скандала с интимными фотографиями певица потеряла ребенка
Наташа Королева и её супруг Сергей Глушко. Фото: Кудрявов Борис/Архив "ЭГ"

Многие помнят, как несколько лет назад Наташа Королева и ее супруг Сергей Глушко оказались в эпицентре скандала. В интернете появились интимные фотографии влюбленной пары, что привело к настоящему фурору в мире шоу-бизнеса. Как оказалось, та ситуация не прошла без серьезных последствий, ведь именно тогда певица была беременна и на фоне стресса ребенка она потеряла.

По словам певицы, в 2015 году многие решили, что фотографии звездная пара выложила в интернет сама, на фоне ослабевающей популярности. Но на самом деле все было куда банальнее — у ее супруга Сергея Глушко кто-то украл мобильный телефон, на котором и находились все пикантные снимки. Воры сначала пытались заработать на ценной находке и вымогали у пары 100 000 долларов, но Наташа решила не идти на поводу у шантажистов, в результате чего снимки и попали во всемирную паутину. Казалось бы, пошумели люди и забыли, но спустя три года пламя скандала разгорелось вновь, а кто-то даже призывал лишить Наташу звания заслуженной артистки! Как раз тогда певица была беременна и на фоне нового стресса у нее случился выкидыш. Самым сокровенным артистка поделилась на шоу «Эмпатия Манучи».

Взять комментарий у певицы не удалось, в данный момент Наташа Королева находится в туре на Дальнем Востоке.

В середине августа Наташа Королева опровергла информацию о том, что она готовится стать бабушкой. Наташа Королева возмутилась опубликованной в одном из издании информации, что сын Королевой и Тарзана, 17-летний Архип, встречается с бывшей участницей «Дома-2» Марией Слугиной и якобы намекает на то, что она беременна.

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Тэги:

Королева и ТарзанНаташа КоролеваСергей Глушко
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Трагедия Наташи Королевой: после скандала с интимными фотографиями певица потеряла ребенка
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