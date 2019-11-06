Как любопытная Варвара: Собчак провела видеоэкскурсию по дому Малахова

Это произошло в рамках ее YouTube-шоу.

Ксения Собчак в рамках своего шоу побывала в гостях у ведущего Андрея Малахова. Дом звезды российского ТВ расположен в тихом московском дворике. «Вот веничек стоит прямо у порога, никто его не ворует. Трогательно», — сказала светская львица.

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«У вас уже с двери все понятно, что живет прекрасная семья», — обратилась Собчак к Андрею Малахову и его супруге Наталье Шкулевой.

Она обратила внимание, что на входной двери семьи Малаховых снаружи приклеены мультяшные картинки. А внутри — трогательные записочки, на которых чета каждый день фиксирует свое настроение.

Интерьер квартиры телеведущего выдержан в светлых тонах. Стиль — обычный модерн, с обилием мягкой мебели, ковров и торшеров. Оказалось, что дома Малахов ходит босиком. На фоне Собчак, восседающей рядом в ботиках, это выглядело странно.