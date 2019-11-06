Александр Головин стал лицом новой кампании Gillette #ЛучшеТебяМужчиныНет

Многие считают, что быть героем — это иметь суперспособности и совершать подвиги. Однако на деле мы просто не замечаем, что вокруг нас полно героев. Заботясь о других и каждый день выбирая быть добрее и внимательнее к тем, кто рядом, они не получают славы и наград.

Что делает мужчину настоящим героем? Борода, тестостерон и крепкие мускулы ничего не решают, если отсутствует внутренний стержень — истинная мужественность раскрывается в поступках.

Об этом говорит в ролике нового проекта Gillette #ЛучшеТебяМужчиныНет полузащитник российской сборной по футболу Александр Головин:

«Для меня таким героем стал мой первый тренер. Он вкладывает все свое время, все силы, чтобы дать ребятам шанс достичь чего-то в спорте и в жизни.

Нашими первыми героями становятся папы, дедушки, братья. Мы смотрим на них и учимся поступать правильно. Но у кого-то нет такой возможности. Поэтому в рамках кампании Gillette совместно с благотворительной организацией «Детские деревни — SOS» запустили социальную акцию, направленную на помощь детям-сиротам. Часть средств, собранных от покупок продукции Gillette в магазинах крупных торговых сетей, будет пожертвована «Детским деревням — SOS» на строительство спортивных площадок».

«Вместе мы можем дать им новые возможности расти, учиться и становиться героями завтрашнего дня», — уверен Александр Головин.

Настоящие герои присутствуют в жизни каждого, и каждый может быть героем сам. Один из этапов кампании — эстафета, участникам которой Gillette предлагает рассказать свою историю о мужчинах, ставших вдохновляющим примером ежедневного героизма.

«Твой правильный выбор или хороший поступок может быть незаметен для других, но поможет тебе почувствовать свою внутреннюю силу, — продолжил футболист. — Говорить о маленьких подвигах, которые мы совершаем каждый день, действительно важно: каждая история способна вдохновить и помочь кому-то обрести уверенность. Вот почему я поддерживаю Gillette».