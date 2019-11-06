«Это бывает у девочек»: Лариса Гузеева рассказала о болезни дочери

Телеведущая попросила не заострять внимание на ситуации, но дала краткое объяснение.

19-летняя Ольга Бухарова — дочка телеведущей Ларисы Гузеевой — поделилась тревожными новостями. У нее серьезные проблемы со здоровьем и девушке предстоит операция.На своей странице в Instagram Ольга написала, что опухоль вернулась.

Данное сообщение вызвало тревогу у подписчиков, многие попытались выяснить, что приключилось с девушкой и каковы прогнозы врачей, но она предпочла не развивать данную тему.

«Опухоль вернулась в чат. Тот момент, когда ты был счастлив несколько дней, тебя ничто не беспокоило, показалось, что жизнь налаживается и тут твой организм напоминает тебе, что ты не заслуживаешь счастья…», — делится переживаниями девушка.

Эта проблема всей семьи и звездная мама не находит себе места, хоть и всячески демонстрирует — все в порядке.

«Ну послушайте, это доброкачественное, это бывает у девочек», — призналась телеведущая корреспонденту портала Teleprogramma.pro.

От дальнейшей беседы она отказалась, не став продолжать разговор на тревожную тему.

Что касается самой Ольги, она обещает, что если второй раз хирургического вмешательства избежать не удастся, то она набьет себе новую татуировку.

Первую операцию ей сделали в прошлом году. Результаты были обнадеживающие — опухоль удалось купировать и начать жизнь заново.

Пользователи стараются подбадривать девушку и ее семью, ведь чтобы пережить подобное испытание потребуется очень много сил.