Дочь Успенской поделилась первым снимком после серии операций

Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина впервые за долгое время опубликовала в Instagram свою фотографию. Напомним, что до этого последняя запись в соцсетях была датирована 1 февраля.

На фотографии девушка улыбается. «Зубы все еще фальшивые, но улыбка настоящая», — заявила Татьяна Плаксина. При этом видно, что дочь «королевы русского шансона» пребывает в прекрасном настроении.

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Напомним, что чуть больше года назад Татьяна Плаксина во время прогулки на велосипеде упала в Коста-Рике. Она сломала несколько зубов, повредила челюсть и получила сотрясение мозга. Девушке потребовалось срочная помощь медиков.

После этого девушка проходила лечение в клиниках Швейцарии и Словении. Она перенесла несколько серьезных операций. Последнее время она восстанавливалась в Таиланде. Ее мать не так давно говорила, что ради дочери готова на все. Также, по словам Успенской, ее дочь прекрасно поет. Она планирует в будущем ей помогать реализовать свой творческий потенциал.