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«Ужас какой-то»: Михайлов отреагировал на известие о своей смерти в СМИ

Сообщения в прессе ужаснули, но 75-летний актер жив и спокойно едет в Санкт-Петербург.

«Ужас какой-то»: Михайлов отреагировал на известие о своей смерти в СМИ
Александр Михайлов, кадр из фильма "Любовь и голуби"

6 ноября СМИ распространили информацию о смерти Александра Михайлова. Некоторые журналисты поспешили сообщить, что скончался народный артист России, сыгравший Василия Кузякина в фильме «Любовь и голуби». Оказалось, что речь идет совершенно о другом человеке.

Из жизни ушел тезка, тоже артист, профессор и музыкальный педагог Александр Михайлов, который долгое время работал на оркестровом факультете петербургской консерватории. А вот Александр Яковлевич жив, об этом он сам сказал Teleprogramma.pro.

«Господи, ужас какой. Как на это реагировать? Я подумаю… Спасибо за информацию! Я еду в поезде в Санкт-Петербург», — сообщил актер.

Кстати, 75-летнего любимца публики хоронят уже не в первый раз. В 2012 году уже уходил из жизни его тезка и тоже из творческой среды – продюсер и режиссер Александр Михайлов.

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Александр МихайловЛюбовь и голубисмерть актераумер актерФильм "Любовь и голуби"
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«Ужас какой-то»: Михайлов отреагировал на известие о своей смерти в СМИ
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