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Трофим долгие годы держит данное Богу обещание

Как сказал музыкант, он был в юности певчим регентом.

Трофим долгие годы держит данное Богу обещание
Трофим два года провел в церкви/http://globallookpress.com/

Музыкант Сергей Трофимов, которого все знают как Трофима, рассказал, что два года в юности прожил в церкви. При этом он отметил, что никогда не жил по церковному уставу. Он не был ни монахом, ни иереем. В церкви в те годы он служил певчим регентом.

Трофим. Фото
Трофим два года служил в церкви/http://globallookpress.com/

Певец пошел в храм, потому что крестился и считал себя христианином. Ему захотелось изнутри узнать, что такое русское православие. При этом сам он думает, что был в тот момент в храме больше этнографом. Ему была очень интересна обрядовость.

Музыкант сказал, что мечтал познакомиться с русским знаменным пением. Это дало больше представления о нашей вере и религии, чем чтение работ религиоведов и философов.

Как добавил музыкант, он полностью отказался от спиртных напитков. Пообещал Богу, что не будет употреблять алкоголь и намерен слово сдержать. Также он старается в последние годы соблюдать диету. Не ест на ночь сладкого. Причем в этом вопросе он очень схож со своим директором, девушкой по имени Аня. Они даже созваниваются и рассказывают, как перед сном отказываются от котлеток и зефиринок. На ночь Трофим предпочитает вместо сладостей стакан кефира, сообщает «Комсомольская правда».

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Трофим долгие годы держит данное Богу обещание
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