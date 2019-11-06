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После болезни скончался актер из сериала «Улицы разбитых фонарей»

5 ноября ушел из жизни Виталий Жигалин.

После болезни скончался актер из сериала «Улицы разбитых фонарей»
Осень. Фото: Килькин Артем/Архив "КП"

6 ноября 2019 года стало известно о смерти актера театра и кино Виталия Жигалина. Первыми об этом сообщили представители Самарского академического театра драмы имени Горького в своем аккаунте в Facebook.

Как сообщают представители актера, он отошел в мир иной 5 ноября, в возрасте 48 лет, после долгой болезни. На театральной сцене Виталий Жигалин провел более 20 лет и запомнился зрителям своими яркими и многогранными образами. Актера назвали «бесстрашным и решительным», он всегда отстаивал своё мнение и уникальную позицию на сцене.

Виталий Жигалин
Фото: Самарский академический театр драмы им. М. Горького

Попрощаться с актером и вспомнить о нем все хорошее в кругу его друзей и близких можно будет 8 ноября в Доме актера, в Самаре.

Виталий Жигалин был известен не только в театре, актер также часто снимался для кино и телесериалов, в частности, он поучаствовал в создании таких работ, как «Улицы разбитых фонарей», «Ментовские войны-7» и «Лучшие враги».

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Виталий Жигалинсериал "Улицы разбитых фонарей"умер
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После болезни скончался актер из сериала «Улицы разбитых фонарей»
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