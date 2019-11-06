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Причину экстренной госпитализации 76-летней Катрин Денев продолжают скрывать

Точный диагноз актрисы прессе пока не известен.

Причину экстренной госпитализации 76-летней Катрин Денев продолжают скрывать
Катрин Денев (Фото: Globallookpress.com)

По поступившей информации, в среду, 6 ноября, стало известно об экстренной госпитализации 76-летней Катрин Денев (Catherine Deneuve). Знаменитость доставили в одну из клиник Парижа. В настоящее время французская кинодива находится под постоянным наблюдением врачей. Представителем прессы пока не удалось получить сведения о точном диагнозе артистки. Однако уточняется, что медики оценивают состояние Денев как тяжелое. Ей предстоит пройти дополнительное обследование, после чего медики смогут определиться с дальнейшим курсом лечения.

Сама Катрин на связь с журналистами и поклонниками не выходила. Несмотря на возраст, актриса продолжает активно продвигать новые проекты. Знаменитость работает в Париже над картиной режиссера Бенуа Мажимеля «Из его жизни». Премьера ленты предположительно состоится в 2020 году.

Катрин Денев в тяжелом состоянии попала в больницу (Фото: Globallookpress.com)

Ни для кого не секрет, что поклонники всегда считали Катрин Денев одной из главных звезд французского кино. Она сотрудничала с такими деятелями, как Роман Полански, Франуса Озон, Луис Бюнюэль и Франсуа Трюффо.

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болезнь звездгоспитализация звездыКатрин ДеневОбщество
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Причину экстренной госпитализации 76-летней Катрин Денев продолжают скрывать
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