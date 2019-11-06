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Белоголовцев пожертвовал работой ради спасения брака

По словам актера, в какой-то момент он понял, что надо сделать шаг назад.

Белоголовцев пожертвовал работой ради спасения брака
Белоголовцев едва не развелся с супругой/globallookpress.com

Актер Сергей Белоголовцев в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказал, что был на грани развода со своей супругой Натальей, журналистом по образованию. Как он отметил, в какой-то момент их отношения зашли в тупик. Супруга сказала ему, что он совсем забыл про семью и все время проводит на работе. Жить в такой обстановке она больше не хотела.

Сергей Белоголовцев. Фото
Белоголовцев мог развестись с женой/http://globallookpress.com/

«Мне кажется в любой семье подобная ситуация возникает. Один человек занимается детьми, а второй работает. Это выливается в некоторые противоречия. В такой ситуации надо находить компромиссы. Надо всегда находить время и силы для своих близких. Это я понял», — сказал актер.

Как отметил Белоголовцев, работа занимала действительно все его время. «Смешить людей в тысячи раз сложнее, чем заставлять их плакать. Поэтому приходилось очень тяжело», — заметил он.

При этом он решил сделать шаг назад. Стал больше времени проводить с женой и своими тремя сыновьями. «Мы много разговаривали с Наташей. Я считаю, что не надо носить в себе обиду. По–моему, ничего нового я тут не открою. Я стал меньше времени уделять работе. Понял, что на работе не сошелся свет клином. Есть важные вещи, которые надо сохранять. Иначе окажется поздно», — заявил актер.

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Тэги:

Борис КорчевниковНаталья БелоголовцеваПрограмма "Судьба человека"Сергей Белоголовцев
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Белоголовцев пожертвовал работой ради спасения брака
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