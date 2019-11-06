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Автомобилисты спасли покалеченного щенка от верной смерти

Малыш лежал на дороге и даже не надеялся на внезапное спасение.

Автомобилисты спасли покалеченного щенка от верной смерти
Щенок ротвейлера. Фото: Пыхалова Юлия/Архив "КП"

Трогательная история приключилась на дорогах нашей страны. Сотрудники «Центра организации дорожного движения» спокойно ехали в Москве по своим делам, как вдруг заметили на проезжей части подозрительное движении. Как оказалось, это был бездомный щенок, который попал под колеса проезжающих мимо автомобилей и уже практически прощался с жизнью, без надежды на помощь от людей.

К счастью, Сергей Журавлев и Дмитрий Кузьмин не проехали мимо беды и буквально вытащили малыша с того света. У щенка были зафиксированы множественные травмы, он не мог ходить, к счастью, своевременное вмешательство врачей дало свои плоды, ветеринар пообещал, что совсем скоро все заживет и щенок снова встанет на ноги.

В данный момент счастливчику, сумевшему выжить, ищут достойных хозяев. Мы призываем вас не оставаться равнодушными и в случае необходимости оказывать всю возможную помощь братьям нашим меньшим, потому что кроме как на нас, им надеяться не на кого.

Кстати, сын Евгения Плющенко, Александр, хоть и молод, но уже правильно относится к животным.

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Автомобилисты спасли покалеченного щенка от верной смерти
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