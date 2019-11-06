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«Ущерб зашкаливает»: Зайцев стал жертвой хитроумных мошенников

Один из аферистов представлялся Николаем Боллоевым.

«Ущерб зашкаливает»: Зайцев стал жертвой хитроумных мошенников
Вячеслав и Егор Зайцевы. Фото Global look press

Дом моды Вячеслава Зайцева оказался атакован мошенниками. Преступники проявили недюжинную изворотливость и актерское мастерство. Один из аферистов представлялся доверенным лицом руководителя Николаем Николаевичем Боллоевым. По фальшивым документам, подтверждающим этот статус, он с легкостью получил доступ ко всем важным бумагам и имуществу компании Зайцева.

На несколько дней из-за действия мошенников, в здании не работали стационарные телефоны, а все входящие звонки переадресовывались на линию мошенников. Об этом сообщил сын Вячеслава Зайцева Егор во «ВКонтакте».

Екатерина Пантелеева, директор агентства моделей Дома моды Зайцева, рассказала Teleprogramma.pro: «Несколько дней действительно нам не могли дозвониться. В настоящее время телефонная связь восстановлена. Мы вошли в нормальный рабочий режим».

К сожалению, Дом моды Зайцева за это время сильно пострадал. «Ущерб, нанесенный мошенником, зашкаливает. И мы даже боимся представить масштабы», — заявил Вячеслав.

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«Ущерб зашкаливает»: Зайцев стал жертвой хитроумных мошенников
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