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Пушистый кот-наркокурьер избежит наказания и обретет новый дом

Животное поймали за попыткой пронести наркотики в колонию.

Пушистый кот-наркокурьер избежит наказания и обретет новый дом
Кот-наркокурьер. Фото: Килькин Артем/Архив "КП"

В конце октября сотрудники исправительной колонии № 10 в Татарстане заметили подозрительную кошку. Животное целенаправленно двигалось в сторону закрытой территории и выглядело не совсем обычно. Приняв решение осмотреть кошку, сотрудники были немало удивлены, ведь милый пушистик оказался настоящим наркокурьером! Как сообщает УФСИН по Республике Татарстан, с таким случаем они столкнулись впервые. Внимательно осмотрев ошейник зверька, эксперты обнаружили коричневое вещество, в котором чуть позже опознали более 12 граммов наркотика. Судя по всему, кошка целенаправленно несла передачу заключенным.

В данный момент гениального дрессировщика вычислить не удалось, равно как и получателя посылки, а вот судьба «курьера» сложилась лучше, чем могла бы — вместо наказания, кошку отправили к ветеринару, который выяснил, что молодой преступнице чуть больше года. Сейчас животное находится в благотворительном фонде «Азира» в городе Набережные Челны, сотрудники фонда уже начали искать новых хозяев для кошки.

Добавим, балерина Анастасия Волочкова тоже без ума от кисок, правда, звезда предпочитает породистых животных, не замеченных в совершении преступлений.

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Пушистый кот-наркокурьер избежит наказания и обретет новый дом
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