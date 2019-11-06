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Никас Сафронов предрек Пугачевой небывалый успех в девяносто лет

По мнению художника, мировая звезда Мадонна «ничто по сравнению с Примадонной».

Никас Сафронов предрек Пугачевой небывалый успех в девяносто лет
Сафронов расхвалил Пугачеву/http://globallookpress.com/

Художник Никас Сафронов заявил, что Алла Пугачева куда талантливее, чем американская звезда Мадонна. «В мире есть знаменитые исполнительницы. Например, Мадонна. Но это ничто по сравнению с тем, как поет наша Примадонна», — заявил он.

Алла Пугачева. Фото
Сафронов считает, что Пугачева соберет полный зал даже в 90 лет/http://globallookpress.com/

Как добавил художник, конечно, Мадонна более раскрученный проект. По его мнению, в России тоже хватает таких исполнителей, которых раскручивают продюсеры. Но, как он считает, народу они мало интересны. Россияне просто не чувствуют их сердцем. По таланту Пугачеву он сравнил с Ниной Руслановой, Эдит Пиаф и Монтсеррат Кабалье.

Сафронов добавил, что он смотрел концерт Аллы Пугачевой, который она дала в Минске. По его мнению, Примадонна находится в прекрасной физической и вокальной форме. Только она может передать эмоциональную составляющую своим голосом, интонацией и вибрацией. Кроме того, от супруги юмориста Максима Галкина исходит невероятная энергия.

Художник уверен, что Пугачева будет востребована и в восемьдесят лет, а даже в девяносто. Ей можно даже не петь. Просто выйти и поприветствовать зрителей. Все равно все билеты будут распроданы, сообщает портал Dni.ru.

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Тэги:

Алла ПугачевамадоннаМаксим ГалкинМинскНикас Сафронов
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Никас Сафронов предрек Пугачевой небывалый успех в девяносто лет
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