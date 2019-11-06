В полку «Брата-3» прибыло: Волочкова сыграет хозяйку борделя

Музыкант и шоумен Стас Барецкий поделился неожиданными новостями. Оказывается, совсем скоро балерина Анастасия Волочкова может попробовать себя в роли настоящей хозяйки борделя, которой придется следить за своими «ночными бабочками» и стараться максимально угодить клиентам. Поясним, речь о съемках третьей части легендарного фильма «Брат».

Несмотря на то, что поклонники оригинальной дилогии выступили резко против съемок продолжения, это не остановило главного идейного вдохновителя и организатора съемок будущей картины — Стаса Барецкого. По словам музыканта, фильм уже начали снимать, несколько сцен готовы, а в ролях мы увидим не только Анастасию Волочкову, но и Бари Алибасова, Анастасию Шурыгину, Лолиту Милявскую и Никиту Джигурду. Бари Алибасов даже даже не стал скрывать, что его желание сниматься в картине зависит не от свободного времени или интересного сценария, а только от «бабла».

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Балерина свою роль в картине пока не комментирует, зато весьма эффектно вращается в клетке, в своем последнем видео в Instagram.