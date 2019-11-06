Рудковская последовала совету Собчак и перешла на гречку

Продюсер Яна Рудковская опубликовала в Instagram очередную фотографию со своим завтраком. Причем в этот раз у нее на столе можно увидеть гречку с пирожками, чего ранее не наблюдалось. Весьма скромно!

Напомним, что не так давно подруга Рудковской, светская львица Ксения Собчак, посмеялась над завтраками подруги. Она опубликовала снимок, на котором как раз ест гречку с котлетами. Как заметила супруга режиссера Константина Богомолова, у нее на столе настоящий завтрак, а у подруги «непонятно что».

Между тем Рудковская также проанонсировала серию шоу «Планета Билан» в «Крокусе». Как она сказала, свободных мест уже практически нет. Осталось всего несколько билетов на балкон и в танцевальный партер.

«Считаю, что для нашего смутного времени результат совсем неплохой! Поставили приставной ряд для приглашённых, все как в лучшие годы! Сегодня тебе удачи, Дима, мой друг! Всем нам удачи и очень красивого шоу и фантастического полёта над твоими зрителями! Ну а на завтрашнем шоу будет сюрприз!» — заметила Яна Рудковская.