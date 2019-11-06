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«Это нарушение прав»: в больницу, где пациентку умыли тряпкой, нагрянет проверка

Жестокое обращение с беззащитной пациенткой взбудоражило общественность.

«Это нарушение прав»: в больницу, где пациентку умыли тряпкой, нагрянет проверка
Пациентку моют тряпкой. Фото: chel.kp.ru

Жуткая история произошла в начале ноября в больнице города Миасс, что в Челябинской области. На видеоролике запечатлена обнаженная женщина, которая сидит на кровати в одной из палат больницы. Рядом кричит женщина, вероятно, уборщица. Она недовольна тем, что ей приходится выполнять свои прямые обязанности и мыть пол. В конце уборщица полощет небольшую тряпку в тазу и начинает вытирать лицо пациентке. Стоит отметить, что в этот же таз она минуту назад выжимала грязную воду, которой помыла пол.

Как сообщает издание «Комсомольская Правда», источник в правительстве уверен, что совсем скоро главный врач этой больницы потеряет свою должность. По словам вице-губернатора Ирины Гехт, невинных здесь нет, попадет и уборщице, и главному врачу — за то, что игнорирует произвол своих подчиненных.

Представители пресс-службы министерства здравоохранения сообщили, что права пациента явно были нарушены, а в больницу уже направлена проверка, которая выявит все несоответствия законам РФ. После проверки все виновные понесут наказание.

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«Это нарушение прав»: в больницу, где пациентку умыли тряпкой, нагрянет проверка
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